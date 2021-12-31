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Экспансия, Пространство / Пространство | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [5]

6 сезон, отрывок 3 New :: 31.12.21


Все ролики сериала "Экспансия" (28, из них 2 новых)

 
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Название сериала: Экспансия
Оригинальное название: Expanse
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» Сериалы » Фантастические
О сериале "Экспансия":

Культовый научно-фантастический сериал по мотивам романов Джеймса Кори о противостоянии астероидян, Марса и Земли и оказавшемся в центре событий экипаже боевого корабля «Россинант» после своего скоропостижного закрытия и последующей серии фанатских петиций перезапускается стриминг-сервисом Amazon Prime с той же командой.

В ролях: Стивен Стрэйт, Кас Анвар, Доминик Типпер, Шорен Агдашлу, Томас Джейн. Шоу-раннеры: Марк Фергюс, Хоук Остби.

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Экспансия, Пространство:

Экспансия, Пространство
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 1
трейлеры: 28

Рецензии и обзоры

2021: Лучшее и худшее

Завершается первый полноценный постковидный киногод, а мы по традиции подводим его итоги, не составляя очередные «десять лучших», но придумывая каждому заслуживающему упоминания фильму свою собственную уникальную номинацию

Колесо Времени: Тот-Кто-Приходит-С-Рассветом
На выходе получается мыльная каша на фоне относительно неплохо нарисованных задников с редкими вкраплениями внятного экшна и с нулевой харизмой большинства персонажей

Рука Бога: Личный Соррентино
Ностальгия по времени, когда итальянцы жили большими семьями, собирались вместе у телевизора во дворе посмотреть матч, а футбол был на уровне религии

Не смотрите вверх: Социальные медиа
Нас всех ждёт грустное и запоздалое осознание того, что ты не можешь избавиться от проблем, просто зажмурившись, как бы тебе не хотелось о них позабыть

Тик-так, бум!: Пой, Гарфилд, пой
Классический биографический фильм, который не сильно впечатляет как мюзикл, но обладает сердцем
Ещё рецензии

Обновления
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30 декабря, четверг

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Подкаст «Мы ругаем»: Итоги 2021 года
Конец года — традиционное время подведения итогов, и прошедший 2021 год во многом был знаковым для мирового кинобиза...
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29 декабря, среда

Ледниковый период: приключения Бака, Ice Age: Adventures of Buck Wild
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Миротворец, Peacemaker
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» Русский тизер-трейлер

28 декабря, вторник

Аллея кошмаров, Nightmare Alley
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» О съёмках 2

27 декабря, понедельник
Бокс-офис США: «Человек-паук: Нет пути домой» возглавляет рождественский прокат
Заокеанский рождественский прокат в этом году хоть и состоялся , но с одной стороны начался фальстартом на прошлой неделе...

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