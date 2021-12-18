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Экспансия, Пространство / Пространство | Трейлеры
о сериале: рецензии: 2 | кадры | трейлеры: 26 | постеры | в ролях
6 сезон, отрывок New :: 18.12.21
Название сериала: Экспансия
Оригинальное название: Expanse
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О сериале "Экспансия":
Культовый научно-фантастический сериал по мотивам романов Джеймса Кори о противостоянии астероидян, Марса и Земли и оказавшемся в центре событий экипаже боевого корабля «Россинант» после своего скоропостижного закрытия и последующей серии фанатских петиций перезапускается стриминг-сервисом Amazon Prime с той же командой.
В ролях: Стивен Стрэйт, Кас Анвар, Доминик Типпер, Шорен Агдашлу, Томас Джейн. Шоу-раннеры: Марк Фергюс, Хоук Остби.
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Экспансия, Пространство:
Матрица: Воскрешение: К чертям семью
Человек-паук: Нет пути домой: Реюнион
Дом Гуччи: Гордость и предубеждение и Гуччи
Охотники за привидениями: наследники: За дедов
Спенсер: Тайна принцессы Дианы: Ещё одна из рода Болейн
17 декабря, пятница
16 декабря, четверг
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