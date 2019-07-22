Анонс даты выхода — 13 декабря 2019.

Название сериала: Экспансия

Оригинальное название: Expanse

О сериале "Экспансия":

Культовый научно-фантастический сериал о противостоянии астероидян, Марса и Земли после своего скоропостижного закрытия и последующей серии фанатских петиций перезапускается стриминг-сервисом Amazon Prime с той же командой.

В ролях: Стивен Стрэйт, Кас Анвар, Доминик Типпер, Шорен Агдашлу, Томас Джейн. Шоу-раннеры: Марк Фергюс, Хоук Остби.