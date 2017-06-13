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Весь этот мир | Трейлеры

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 13.06.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Весь этот мир
Оригинальное название: Everything, Everything
Прокат в России фильма "Весь этот мир": 15 июня 2017 года
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» Голливуд » Мелодрамы
        ... » Экранизации
» Голливуд » Подростковое кино » Девочки
О фильме "Весь этот мир":

Экранизация романа Никола Юн про молодую девушку, которая по причине болезни всю жизнь не выходила на улицу, но однажды нарушила правило и влюбилась в соседского мальчика.

Режиссёр: Стелла Меги.

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Весь этот мир:

Весь этот мир
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 15
трейлеры: 1

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