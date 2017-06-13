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Название фильма: Весь этот мир

Оригинальное название: Everything, Everything

О фильме "Весь этот мир":

Экранизация романа Никола Юн про молодую девушку, которая по причине болезни всю жизнь не выходила на улицу, но однажды нарушила правило и влюбилась в соседского мальчика.

Режиссёр: Стелла Меги.