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Весь этот мир | Трейлеры
Русский трейлер New :: 13.06.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Весь этот мир
Оригинальное название: Everything, Everything
Прокат в России фильма "Весь этот мир": 15 июня 2017 года
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О фильме "Весь этот мир":
Экранизация романа Никола Юн про молодую девушку, которая по причине болезни всю жизнь не выходила на улицу, но однажды нарушила правило и влюбилась в соседского мальчика.
Режиссёр: Стелла Меги.
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Весь этот мир:
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