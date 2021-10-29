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Вечные | Трейлеры
о фильме: кадры: 6 | трейлеры: 14 | постеры | в ролях
Репортаж с премьеры 2 New :: 29.10.21
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Название фильма: Вечные
Оригинальное название: Eternals
Прокат в России фильма "Вечные": 8 ноября 2021 года
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О фильме "Вечные":
Анжелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харрингтон в комиксе Марвел о расе вечных, которые издревле направляли земную цивилизацию, но в её дела не вмешивались.
Режиссёр: Хлоя Чжао («Земля кочевников»).
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