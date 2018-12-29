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Клаустрофобы | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
О съёмках New :: 29.12.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Клаустрофобы
Оригинальное название: Escape Room
Прокат в России фильма "Клаустрофобы": 7 февраля 2019 года
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... » Фантастика
О фильме "Клаустрофобы":
Группа героев попадает в своеобразный квест с элементами виртуальной реальности, как быстро выясняется, смертельно опасный.
Режиссёр: Адам Робител («Астрал 4: Последний ключ»).
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