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Клаустрофобы | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 19.10.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Клаустрофобы
Оригинальное название: Escape Room
Прокат в России фильма "Клаустрофобы": 31 января 2019 года
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... » Фантастика
О фильме "Клаустрофобы":
Группа героев попадает в своеобразный квест с элементами виртуальной реальности, как быстро выясняется, смертельно опасный.
Режиссёр: Адам Робител («Астрал 4: Последний ключ»).
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