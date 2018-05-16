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План побега 2 | Трейлеры
о фильме: кадры: 6 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 16.05.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: План побега 2
Оригинальное название: Escape Plan 2: Hades
Прокат в России фильма "План побега 2": 21 июня 2018 года
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О фильме "План побега 2":
Продолжение боевика 2013 года с Сильвестром Сталлоне.
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