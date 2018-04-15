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Побег | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 15.04.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Побег
Оригинальное название: Escape
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» Европейское кино » Британское кино
О фильме "Побег":

Джемма Артертон и Доминик Купер в драме про обычную женщину, принимающую необычное решение, которое изменит её жизнь.

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Побег:

Побег
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Рэмпейдж: Звероформеры

Скала здесь, в общем, на фоне последних нескольких лет совершенно традиционен (хотя персонаж и заявлен мизантропом), а Джордж, едва успев показать характер, надолго исчезает позади вызванной в нём банальной агрессии

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