Кинокасса России: «8 подруг Оушена» против «Суперсемейки 2» И без того слабые прогнозы на прошедшие выходные в российском прокате поспешили не оправдаться в меньшую сторону — буквально все фильмы...

Бокс-офис США: «Мир Юрского периода 2» стартует слабее предшественника Главной дилеммой заокеанского уикенда был вопрос, насколько слабее предшественника стартует отставший на две недели от мировой премьеры «Мир Юрского периода...

Кит Харингтон и Роуз Лесли поженились в Шотландии В субботу, 23 июня, на севере Шотландии состоялась свадьба звёзд сериала «Игра престолов» Кита Харингтона и Роуз Лесли...

Lucasfilm опровергла информацию о заморозке спин-оффов «Звездных войн» Информация о полном прекращении работы над сольными картинами о героях вселенной «Звёздных войн» оказалась преждевременной...