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Великий уравнитель 2 | Трейлеры
о фильме: кадры: 6 | трейлеры: 6 | постеры: 2 | в ролях
Трейлер 2 New :: 25.06.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Великий уравнитель 2
Оригинальное название: Equalizer 2
Прокат в России фильма "Великий уравнитель 2": 6 сентября 2018 года
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О фильме "Великий уравнитель 2":
Продолжение истории Роберта Маккола, бывшего агента ЦРУ, который в одиночку вершит правосудие. В ролях: Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Билл Пуллман, Мелисса Лео. Режиссёр: Антуан Фукуа.
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