Мединский назвал неприличной оценку деятельности Минкультуры киносетями Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на появление письма, в котором киносети просили Министерство культуры не применять механизм раздвижки релизов к...

Харви Вайнштейн сдался полиции Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого ранее более 50 женщин обвинили в сексуальных домогательствах...