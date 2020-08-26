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Энола Холмс | Трейлеры

Трейлеры » Детектив Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 26.08.20



 
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Название фильма: Энола Холмс
Оригинальное название: Enola Holmes
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» Голливуд » Детективы
О фильме "Энола Холмс":

Милли Бобби Браун («Очень странные дела») в фильме «Нетфликс» про сладшую сестру Шерлока Холмса.

В ролях Шерлока, Майкрофта и их мамы: Генри Кэвилл, Сэм Клафлин, Хелена Бонэм Картер.

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Энола Холмс:

Энола Холмс
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Гренландия: Ненужное
Когда остаются только руины, всё это окончательно становится пилотом постапокалипсического сериала. Но в 2020 году они перестали быть актуальными

Час истины: Пять стадий
За всеми наркоманами-педофилами-беглыми реальные подсказки теряются так же неминуемо, как и большинство трупов в этом фильме

Агент Ева: Киллером, Вава, киллером
Неловкие любовные треугольники, странные семейные узы, созависимые тётки и прочие радости бытового киллерства

Проект Пауэр: Корпорация Власть
Новым словом в комиксах фильм не оказывается, а оказывается вполне проходным, пусть и бодрым боевичком с, почему-то, спецэффектами

Ассистент звезды: Продюсер с человеческим лицом
Дакота Джонсон играет идеального, не существующего в реальности продюсера, который думает только о благе автора и о качестве результата
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