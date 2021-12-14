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Ёлки 2 | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 30 | трейлеры: 4 | постеры: 2 | в ролях
Музыкальное видео New :: 14.12.21
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Прокат в России фильма "Ёлки 2": 15 декабря 2011 года
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О фильме "Ёлки 2":
Сиквел новогоднего киноальманаха годичной давности при продюсерстве Тимура Бекмамбетова. Режиссёры: Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Дмитрий Киселёв, Александр Баранов, Леван Габриадзе. В ролях: Сергей Безруков, Виктор Вержбицкий, Владимир Меньшов, Алексей Петренко, Иван Ургант, Пётр Фёдоров, Сергей Светлаков, Сергей Безруков, Гоша Куценко, Никита Пресняков, Ирина Алфёрова.
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