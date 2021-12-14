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Ёлки 2 | Трейлеры

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Отзывы: [18]

Музыкальное видео New :: 14.12.21

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Прокат в России фильма "Ёлки 2": 15 декабря 2011 года
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» Российское кино » Комедии
О фильме "Ёлки 2":

Сиквел новогоднего киноальманаха годичной давности при продюсерстве Тимура Бекмамбетова. Режиссёры: Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Дмитрий Киселёв, Александр Баранов, Леван Габриадзе. В ролях: Сергей Безруков, Виктор Вержбицкий, Владимир Меньшов, Алексей Петренко, Иван Ургант, Пётр Фёдоров, Сергей Светлаков, Сергей Безруков, Гоша Куценко, Никита Пресняков, Ирина Алфёрова.

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Ёлки 2:

Ёлки 2
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 30
трейлеры: 3

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Главной героине не дают ни единого шанса на фоне жирной морали о семейном бизнесе, который всегда с проблемами

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