Кинокасса России: 6-9 июля, «Человек-паук» летит по плану Отечественный бокс-офис вот уже третью неделю мучительно поднимает валовую кассу на 5-10% — в этот раз она составила 878 млн рублей...

Дэниел Крэйг вновь сыграет Джеймса Бонда В течение двух лет с момента выхода в прокат последнего фильма о приключениях британского агента Джеймса Бонда «007: Спектр» участие в продолжении исполнителя заглавной...