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Дюнкерк | Трейлеры
О съёмках New :: 12.07.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Дюнкерк
Оригинальное название: Dunkirk
Прокат в России фильма "Дюнкерк": 20 июля 2017 года
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О фильме "Дюнкерк":
Кристофер Нолан рассказывает реальную историю о том, как во время Второй мировой союзные войска Бельгии, Британии, Канады и Франции эвакуировались из немецкого окружения.
В ролях: Том Харди, Киллиан Мёрфи, Марк Райленс, Кеннет Брана.
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Дюнкерк:
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Блеск: Новое мыло
Галерея: Московский международный кинофестиваль 2017: Красная дорожка закрытия
Новинки июля: «Человек-паук», «Планета обезьян», «Дюнкерк» и «Взрывная блондинка»
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