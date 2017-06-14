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Название фильма: Дюнкерк

Оригинальное название: Dunkirk

О фильме "Дюнкерк":

Кристофер Нолан рассказывает реальную историю о том, как во время Второй мировой союзные войска Бельгии, Британии, Канады и Франции эвакуировались из немецкого окружения.

В ролях: Том Харди, Киллиан Мёрфи, Марк Райленс, Кеннет Брана.