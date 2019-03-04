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Дамбо | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 9 | постеры | в ролях
Промо-ролик New :: 04.03.19 ссылка на ролик
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Название фильма: Дамбо
Оригинальное название: Dumbo
Прокат в России фильма "Дамбо": 28 марта 2019 года
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О фильме "Дамбо":
Тим Бёртон переснял классическую диснеевскую историю про летающего слонёнка с большими ушами в виде игрового фильма.
В ролях: Ева Грин, Колин Фаррелл, Майкл Китон, Дэнни де Вито, Алан Аркин.
Композитор: Дэнни Эльфман.
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