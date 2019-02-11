|
Дамбо | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 6 | постеры | в ролях
Превью New :: 11.02.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Дамбо
Оригинальное название: Dumbo
Прокат в России фильма "Дамбо": 28 марта 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
О фильме "Дамбо":
Тим Бёртон переснял классическую диснеевскую историю про летающего слонёнка с большими ушами в виде игрового фильма.
В ролях: Ева Грин, Колин Фаррелл, Майкл Китон, Дэнни де Вито, Алан Аркин.
Композитор: Дэнни Эльфман.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Дамбо:
Клаустрофобы: Квестофобия
Лего. Фильм 2: История легушек
Завод: Нервы
Снегоуборщик: Тональности
Ван Гог. На пороге вечности: Чего вы добиваетесь
В отличие от прошлого уикенда, текущая неделя имела достаточно позитивные прогнозы на общие сборы и явного лидера среди новичков...
10 февраля, воскресенье
Оживший после уикенда Суперкубка североамериканский прокат требовал прорыва, и локомотивом, который должен был вытащить зрителя в опустевшие кинозалы...
9 февраля, суббота
8 февраля, пятница
В Москве умер Сергей Юрский — народный артист России и ведущий актёр театра имени Моссовета. Юрскому было 83 года...
|
|
|
|
|