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Дамбо | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 06.02.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Дамбо
Оригинальное название: Dumbo
Прокат в России фильма "Дамбо": 28 марта 2019 года
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О фильме "Дамбо":
Тим Бёртон переснял классическую диснеевскую историю про летающего слонёнка с большими ушами в виде игрового фильма.
В ролях: Ева Грин, Колин Фаррелл, Майкл Китон, Дэнни де Вито, Алан Аркин.
Композитор: Дэнни Эльфман.
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