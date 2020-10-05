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Ещё по одной | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 05.10.20

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Все ролики фильма "Ещё по одной" (2, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Ещё по одной
Оригинальное название: Druk
Прокат в России фильма "Ещё по одной": 12 ноября 2020 года
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» Европейское кино » Догма и другие
О фильме "Ещё по одной":

Чтобы стать по-настоящему счастливым, нужно быть немного нетрезвым. Бокал вина утром, пинта пива в обед, стакан виски вечером.

Мадс Миккельсен в алкогольной драме Томаса Винтерберга.

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Ещё по одной:

Ещё по одной
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 6
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Ещё по одной: Побег откладывается
Новый фильм Вентерберга был включён в конкурсную программу 73-го Каннского фестиваля. Но этот киногод на Круазетт не состоялся

Капоне. Лицо со шрамом: Забыл принять таблетки
Фильм снят скучно, хоть и претенциозно, не отвлекая от мысли, насколько ужасный резиновый грим на Томе Харди. Это не кино — это агония

Стрельцов: Пас пяткой
Биография Стрельцова безо всякой самодеятельности драматична и богата резкими поворотами, сконцентрируйся на чём-то одном! Но нет.

Энола Холмс: Её борьба
Шерлок и Майкрофт здесь очень второстепенные персонажи, похожие на менее карикатурных Дживса и Вустера. Но Милли Бобби Браун справляется сама

Честный кандидат: Новая политика
Обмишулившие больших дядек в конце танцуют, и это очень важная мораль, новая политика внезапно внесистемна и неподконтрольна
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Трейлеры, кадры, постеры:

Ещё по одной, Druk new
постеров: 3, кадров: 6
» Русский трейлер
» Трейлер

Главный герой, Free Guy
постеров: +1, кадров: +8
» Русский трейлер 2
» Трейлер 2
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4 октября, воскресенье
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