Кинокасса России: «Капитан Марвел» захватывает 8 марта Результаты уикенда 8 марта в российском прокате были достаточно предсказуемы, необходимыми для уточнения нюансами было лишь то...

Бокс-офис США: «Капитан Марвел» возглавляет лучший уикенд 8 марта Главным вопросом заокеанского, да и мирового проката на неделе, радумеется, был старт «Капитана Марвел» — фильм был по сути первым настоящим...

Умер актёр Владимир Этуш В Москве в возрасте 96 лет в субботу, 9 марта скончался народный артист СССР, ведущий актёр Вахтанговского театра Владимир Этуш...