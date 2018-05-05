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Черновик | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [2]

Финальный трейлер New :: 05.05.18 ссылка на ролик

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Прокат в России фильма "Черновик": 25 мая 2018 года
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» Наше новое кино » Фантастика
        ... » Экранизации
О фильме "Черновик":

Экранизация одноимённого романа Сергея Лукьяненко о стёртом из нашей реальности «таможеннике» на границе между параллельными мирами. В ролях: Никита Волков, Андрей Мерзликин, Северия Янушаускайте, Юлия Пересильд, Ирина Хакамада, Евгений Цыганов.

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Черновик:

Черновик
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 22
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Собибор: Деды страдали

Хабенский ставит кино как пьесу: те же приёмы, те же паузы и темп, то же раскрытие персонажей, которое на самом деле не раскрытие, и то же чтение текста, которое больше в зал

Остров собак: Пёс знает
Хочется, чтобы сюжет не покидал остров собак вовсе, до конца развив всё, что есть там, а не распылялся

Мстители: Война бесконечности: Он Танос и он бородат
Красиво завёрнуто, плотно сшито, аккуратно переложено не чрезмерным юмором и приправлено колоритными эпизодами

Родина: 7 сезон: Русский след
Русские тут общаются на хорошем разговорном русском, они различают ФСБ и ГРУ, и вообще не хуже президента Петрова из «Карточного домика»

Новинки мая: «Мстители: Война бесконечности», «Дэдпул 2», «Хан Соло», «Черновик»
Главный апрельский релиз был искусственно передвинут минкультом на 3 мая, перегрев и без того жаркий месяц
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4 мая, пятница

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3 мая, четверг

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Афиша кино: "Мстители: Война бесконечности", "Собибор", "Остров собак", "Тренер", "Танки", "Смешарики. Дежавю", "Правда или действие", "Тихое место"
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