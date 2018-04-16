Кинокасса России: «Тихое место» и «Рэмпейдж» недобирают Оба искусственно столкнутых лбами заокеанских релиза не выдержали подобной конкуренции на фоне нулевой активности зрителей...

Бокс-офис США: «Рэмпейдж» против «Тихого места» За океаном не случилось ничего экстраординарного, однако усилиями трёх фильмов валовая касса удержалась от заметных падений...