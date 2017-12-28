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Черновик | Трейлеры
Тизер с предисловием Сергея Лукьяненко New :: 28.12.17 ссылка на ролик
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Прокат в России фильма "Черновик": 15 марта 2018 года
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О фильме "Черновик":
Экранизация одноимённого романа Сергея Лукьяненко о стёртом из нашей реальности «таможеннике» на границе между параллельными мирами. В ролях: Никита Волков, Андрей Мерзликин, Северия Янушаускайте, Юлия Пересильд, Ирина Хакамада, Евгений Цыганов.
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