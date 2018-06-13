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Дальше по коридору | Трейлеры
Русский трейлер New :: 13.06.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Дальше по коридору
Оригинальное название: Down A Dark Hall
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... » Ужасы и мистика
О фильме "Дальше по коридору":
Хоррор о студентке элитной школы-интерната, которая противостоит сверхъестественным силам этого заведения.
В ролях: Ума Турман, Анна-София Робб.
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