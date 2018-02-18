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Довлатов | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Промо-ролик с Бондларчуком New :: 18.02.18 ссылка на ролик
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Прокат в России фильма "Довлатов": 1 марта 2018 года
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О фильме "Довлатов":
Драма Алексея Германа-младшего о нескольких днях из жизни Сергея Довлатова в Ленинграде начала 70-х накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. В ролях: Милан Марич, Елена Лядова, Данила Козловский, Светлана Ходченкова.
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