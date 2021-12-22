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Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Тизер-трейлер New :: 22.12.21
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Название фильма: Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия
Оригинальное название: Doctor Strange in the Multiverse of Madness
Прокат в России фильма "Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия": 6 мая 2022 года
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О фильме "Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия":
Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен, Рэйчел Макадамс, Чиветель Эджиофор в продолжении приключений доктора Стрэнджа в мультивселенной Марвел.
Режиссёр: Сэм Раими.
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