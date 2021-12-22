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Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия | Трейлеры

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Тизер-трейлер New :: 22.12.21

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Все ролики фильма "Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия" (2, из них 2 новых)
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Название фильма: Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия
Оригинальное название: Doctor Strange in the Multiverse of Madness
Прокат в России фильма "Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия": 6 мая 2022 года
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О фильме "Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия":

Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен, Рэйчел Макадамс, Чиветель Эджиофор в продолжении приключений доктора Стрэнджа в мультивселенной Марвел.

Режиссёр: Сэм Раими.

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Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия:

Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

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