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Название фильма: Искажённый

Оригинальное название: Distorted

О фильме "Искажённый":

32-летняя женщина, страдающая от биполярного расстройства, подозревает владельца современной «умной квартиры», которую она и её муж только что переехали, в том, что он использует жителей здания как подопытных морских свинок для промывания мозгов с серьёзными глобальными последствиями.

В ролях: Кристина Риччи, Джон Кьюсак.