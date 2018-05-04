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Искажённый | Трейлеры
Трейлер New :: 04.05.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Искажённый
Оригинальное название: Distorted
Планы выпуска: 2018 год
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О фильме "Искажённый":
32-летняя женщина, страдающая от биполярного расстройства, подозревает владельца современной «умной квартиры», которую она и её муж только что переехали, в том, что он использует жителей здания как подопытных морских свинок для промывания мозгов с серьёзными глобальными последствиями.
В ролях: Кристина Риччи, Джон Кьюсак.
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