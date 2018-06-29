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Разочарование | Трейлеры
Тизер New :: 29.06.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название сериала: Разочарование
Оригинальное название: Disenchantment
Планы выпуска: 2018 год
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О сериале "Разочарование":
Анимационный сериал Netflix про средневековые злоключения жестокосердной принцессы-алкоголички, её эльфа-компаньона и личного демона.
Сценарист и продюсер: Мэтт Гроенинг («Симпсоны», «Футурама»).
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