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Девятаев | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры | трейлеры: 3 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Англоязычный трейлер New :: 01.05.21
Прокат в России фильма "Девятаев": 29 апреля 2021 года
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О фильме "Девятаев":
Павел Прилучный в военно-историческом боевике о побеге из нацистского плена, но не на танке, а на самолёте. В основу фильма легли воспоминания Героя Советского Союза Михаила Девятаева.
Режиссёры: Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов.
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