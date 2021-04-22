О фильме "Девятаев":

Павел Прилучный в военно-историческом боевике о побеге из нацистского плена, но не на танке, а на самолёте. В основу фильма легли воспоминания Героя Советского Союза Михаила Девятаева.

Режиссёр: Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов.