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Девятаев | Трейлеры

Трейлеры » Война Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер 2 New :: 22.04.21


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Прокат в России фильма "Девятаев": 29 апреля 2021 года
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» Российское кино » Военные
О фильме "Девятаев":

Павел Прилучный в военно-историческом боевике о побеге из нацистского плена, но не на танке, а на самолёте. В основу фильма легли воспоминания Героя Советского Союза Михаила Девятаева.

Режиссёр: Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов.

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Девятаев:

Девятаев
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 1
трейлеры: 2

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