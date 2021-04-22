|
Девятаев | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Трейлер 2 New :: 22.04.21
Прокат в России фильма "Девятаев": 29 апреля 2021 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
О фильме "Девятаев":
Павел Прилучный в военно-историческом боевике о побеге из нацистского плена, но не на танке, а на самолёте. В основу фильма легли воспоминания Героя Советского Союза Михаила Девятаева.
Режиссёр: Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Девятаев:
Поколение Вояджер: Руки убрал
Нечестивые: Самоэкзорцизм
Чернобыль: Покажи мне драму + видеоподкаст
Ученик экзорциста: Охотники за демонами
Мортал комбат: Фигалити
21 апреля, среда
20 апреля, вторник
19 апреля, понедельник
Североамериканский прокат, застывший в ожидании значимых премьер, продолжал на неделе планово снижаться...
|
|
|
|
|
«Чернобыль», рецензия + подкаст «Майор Гром: Чумной Доктор», подкаст «Гениальное ограбление», отзыв «Годзилла против Конга», подкаст «Нечестивые», отзыв «Мортал комбат», отзыв «Никто», отзыв «Сила грома», отзыв «Сквозь снег», 2 сезон, отзыв «Ученик экзорциста», отзыв «Снайдеркат», подкаст «Поколение Вояджер», отзыв