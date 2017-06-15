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Детройт | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Трейлер 2 New :: 15.06.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Детройт
Оригинальное название: Detroit
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О фильме "Детройт":
История полицейского рейда в Детройте 1967 года и связанного с ним одного из крупнейших народных волнений в истории США.
В ролях: Уилл Поултер, Джон Красински, Джек Рейнор, Джон Бойега.
Режиссёр: Кэтрин Бигелоу.
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