Размещение: YouTube

Название фильма: Детройт

Оригинальное название: Detroit

О фильме "Детройт":

История полицейского рейда в Детройте 1967 года и связанного с ним одного из крупнейших народных волнений в истории США.

В ролях: Уилл Поултер, Джон Красински, Джек Рейнор, Джон Бойега.

Режиссёр: Кэтрин Бигелоу.