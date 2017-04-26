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Объезд

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Всё не так, как на самом деле

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 26 апреля 2017
Рецензия

Объезд

«Объезд» — свежая и как обычно никем не замеченная картина британского режиссёра Кристофера Смита, среди прочего снявшего культовую «Чёрную смерть» — злой средневековый триллер о религии как самообмане. Новый фильм очень в его духе, хотя по жанру и месту действия — совсем другой, криминальная драма про студента-мажора, который думает убить отчима. По пьяни он предлагает сделать это случайному отморозку за кучу денег, а протрезвев, обнаруживает себя перед выбором: сдержать слово или сделать вид, что ничего не было. В этот момент Смит разделяет экран и как бы начинает следить сразу за двумя вариантами развития событий.

Точно так же, как «Чёрная смерть» долго прикидывалась мистическим триллером, «Объезд» долго прикидывается тарантиновским палпом — с претенциозным повествованием, карикатурами вместо героев и внезапными неловкими ситуациями. В одной линии дерзкий пацан на следующий день кладёт в штаны по любому поводу, а ещё более дерзкий отморозок оказывается влюблённым шекспиром, а с другой — начинается истеричная возня между оставшимся дома пацаном и его отчимом. Полфильма кажется, словно Смит просто не решил, какой из двух сюжетов снять, и слепил их вместе. В обоих мало сюжета и совсем непонятно, к чему автор клонит и клонит ли вообще. Но сделано, конечно, напряжённо и красиво (притом, что денег, как обычно, дали мало).

Объезд

На деле же кино — обманка. Смит мухлюет до самого конца. Делает это не очень честно, но крайне ловко и эффектно. В каком-то смысле это даже укладывается в один из двух циничных посылов, приходящих в последний момент. Он обводит вокруг пальца, неохотно, по крупицам раскрывая, что происходит на самом деле, но точно так же стечения обстоятельств обводят главных героев, заставляя их из лучших побуждений раз за разом делать новые ошибки. Они верят тому, что видят и слышат, как веришь ты, и разница лишь в том, что полную картину ты всё же составляешь, а герои — нет, и никогда не узнают. Даже не подумают, что тут что-то не так. В этом смысле «Объезд» неожиданно вторит «Чёрной смерти»: что блаженство в неведении — и, главное, все в нём живут, так или иначе.

В то же время всё эта философия, скорее всего, пришла в фильм сама собой — просто потому, что автор глубоко убеждён, что не существует никакой вселенской справедливости, кармы или чего-то подобного, и в действительности он снимал про другое. Потому финальные секунды он тратит на совсем другую мысль — на злую, циничную колкость, на спор с расхожим, чужим ему утверждением, как это делал Финчер в «Семи» или Вуди Аллен в «Матч поинте». Трудно сказать, была ли это простая попытка усилить финал, или весь фильм задумывался ради последних реплик, но можно сказать другое — Смит хотел закончить нокаутом, и у него получилось.



 
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Название фильма: Объезд
Оригинальное название: Detour
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О фильме "Объезд":

Горюющий по умирающей матери студент-юрист пытается понять, нужно ли убивать собственного отчима.

Автор сценария и режиссёр: Кристофер Смит («Чёрная смерть»).

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Объезд:

Объезд
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 1

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