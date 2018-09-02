Рецензия: Сводный братец и бывшая

Роман КОРНЕЕВ , 2 сентября 2018

Виктор Левин до сих пор в основном трудился на ниве сериалостроения, и самый значимый из его проектов — «Безумцы» — как раз мало похож на его обычное творчество, вроде сериала «Без ума от тебя». Однако не нужно быть большим знатоком сценарных работ Левина, чтобы сформировать некоторые ожидания от его уже второй режиссёрской работы (первой был фильм тоже с вполне говорящим названием «С 5 до 7. Время любовников») — по-дурацки локализованное название «Как женить холостяка» обязано было за собой скрывать герметическую мелодраму с драматургией бродвейской пьесы и двумя готельерными интерьерами, только вместо Ельчина на этот раз Киану Ривз, а в пару ему досталась Вайнона Райдер. И если отечественные прокатчики подкузьмили только с названием, то заокеанские тут удружили поистине коварным способом, зачем-то превратив в трейлере главных героев в мудака и мегеру.

То есть спозиционировав фильм скорее как комедию положений на грани «Незваных гостей», каковой она не является ни секунды, поскольку жанр предполагает неловкие сценки с участием брачующихся и нижепоясные гэги с поминутным окунанием друг друга мордой в салат. Что на деле в кадре происходит примерно полраза — во время той самой посадки на самолёт, после чего фильм раз и навсегда про это забывает и начинается то самое — см. выше. Кроме того, персонально Киану Ривз мог бы подать на идиотов-прокатчиков в суд за диффамацию и порчу его собственного жизненного образа няшки-обаяшки, потому что комедия про придурков его карьере пошла бы как кенгуру панама, и большое спасибо, что всё это оказалось лишь артефактом дебильного маркетинга.

На самом деле экранный Киану и в этот раз — ранимый и обаятельный мизантроп, твёрдо знающий, что жизнь — дерьмо, осталось постараться не делать её ещё дерьмовее. То есть это такой Джон Уик на свадьбе. Даже горного льва одолевает в процессе. С Вайноной дело обстоит сложнее — она попадает в кадр в сложной позиции молодящейся тётки, которая зачем-то постоянно морщит лоб, а ещё она вынуждена изображать в экспозиции бывшую, чахнущую по жениху и усыхающую как тот вазон, на который она тщательным рефреном дышит. Ей это идёт не больше, чем та самая панама тому самому кенгуру, но чтобы вырулить от этого образа к нормальному цинизму, положенному по пиесе, приходится потратить добрых полфильма, за которые она ни разу не шутит смешно.

К юмору тут вообще дорога очень непростая. Поскольку перед нами чистый монолог автора, выдаваемый за серию непрерывных диалогов двух главных и единственных героев, то конфликты тут приходится долго и мучительно высасывать из пальца, вроде той истории с посадкой на самолёт. Впрочем, когда, наконец, два персонажа перестают вымучивать поводы для ссор, и начинают нормально подыгрывать друг другу, тут же становится и смешно, и мило, и даже дурацкая реплика «а, правильно нафига, тут и так жарко» вызывает положенную улыбку, поскольку нас к ней уже нормально подвели. Так что когда дело доходит до обязательного в фильмах про свадьбу финала, он уже не выглядит таким уж притянутым за уши, эти двое так много наобщались за прошедшие полтора часа, что кажется, провели вместе уже целую жизнь. А что это ничуть не кино, так в общем как раз в данном случае подобная театральная драматургия в кои-то веки оказалась оправданной.