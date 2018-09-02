  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2018 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2018 Фильмы 2017 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино «Мы ругаем»

Как женить холостяка

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Сводный братец и бывшая

Роман КОРНЕЕВ, 2 сентября 2018
Рецензия

Виктор Левин до сих пор в основном трудился на ниве сериалостроения, и самый значимый из его проектов — «Безумцы» — как раз мало похож на его обычное творчество, вроде сериала «Без ума от тебя». Однако не нужно быть большим знатоком сценарных работ Левина, чтобы сформировать некоторые ожидания от его уже второй режиссёрской работы (первой был фильм тоже с вполне говорящим названием «С 5 до 7. Время любовников») — по-дурацки локализованное название «Как женить холостяка» обязано было за собой скрывать герметическую мелодраму с драматургией бродвейской пьесы и двумя готельерными интерьерами, только вместо Ельчина на этот раз Киану Ривз, а в пару ему досталась Вайнона Райдер. И если отечественные прокатчики подкузьмили только с названием, то заокеанские тут удружили поистине коварным способом, зачем-то превратив в трейлере главных героев в мудака и мегеру.

То есть спозиционировав фильм скорее как комедию положений на грани «Незваных гостей», каковой она не является ни секунды, поскольку жанр предполагает неловкие сценки с участием брачующихся и нижепоясные гэги с поминутным окунанием друг друга мордой в салат. Что на деле в кадре происходит примерно полраза — во время той самой посадки на самолёт, после чего фильм раз и навсегда про это забывает и начинается то самое — см. выше. Кроме того, персонально Киану Ривз мог бы подать на идиотов-прокатчиков в суд за диффамацию и порчу его собственного жизненного образа няшки-обаяшки, потому что комедия про придурков его карьере пошла бы как кенгуру панама, и большое спасибо, что всё это оказалось лишь артефактом дебильного маркетинга.

Как женить холостяка

На самом деле экранный Киану и в этот раз — ранимый и обаятельный мизантроп, твёрдо знающий, что жизнь — дерьмо, осталось постараться не делать её ещё дерьмовее. То есть это такой Джон Уик на свадьбе. Даже горного льва одолевает в процессе. С Вайноной дело обстоит сложнее — она попадает в кадр в сложной позиции молодящейся тётки, которая зачем-то постоянно морщит лоб, а ещё она вынуждена изображать в экспозиции бывшую, чахнущую по жениху и усыхающую как тот вазон, на который она тщательным рефреном дышит. Ей это идёт не больше, чем та самая панама тому самому кенгуру, но чтобы вырулить от этого образа к нормальному цинизму, положенному по пиесе, приходится потратить добрых полфильма, за которые она ни разу не шутит смешно.

К юмору тут вообще дорога очень непростая. Поскольку перед нами чистый монолог автора, выдаваемый за серию непрерывных диалогов двух главных и единственных героев, то конфликты тут приходится долго и мучительно высасывать из пальца, вроде той истории с посадкой на самолёт. Впрочем, когда, наконец, два персонажа перестают вымучивать поводы для ссор, и начинают нормально подыгрывать друг другу, тут же становится и смешно, и мило, и даже дурацкая реплика «а, правильно нафига, тут и так жарко» вызывает положенную улыбку, поскольку нас к ней уже нормально подвели. Так что когда дело доходит до обязательного в фильмах про свадьбу финала, он уже не выглядит таким уж притянутым за уши, эти двое так много наобщались за прошедшие полтора часа, что кажется, провели вместе уже целую жизнь. А что это ничуть не кино, так в общем как раз в данном случае подобная театральная драматургия в кои-то веки оказалась оправданной.

Как женить холостяка


 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Как женить холостяка
Оригинальное название: Destination Wedding
Прокат в России фильма "Как женить холостяка": 30 августа 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
» Голливуд » Мелодрамы
» Голливуд » Комедии » Романтические комедии
О фильме "Как женить холостяка":

Романтическая комедия про двух случайных гостей на свадьбе, между которыми возникает привязанность.

В ролях: Киану Ривз, Вайнона Райдер.

На главную | Как женить холостяка: билеты, раписание сеансов | Новинки кино

Новинки кино:
Фантастические твари 2: Преступления Грин-де-ВальдаХищникГоголь. Страшная местьСмолфутАльфаВеликий уравнитель 2Ральф против интернетаБамблби
Недавние громкие новинки:
Гоголь. Страшная местьНастоящий детективОчень странные делаМама мия 2Миссия невыполнима 6: ПоследствияМонстры на каникулах 3Человек-муравей и ОсаНебоскрёб

Ролики в разделе "Мелодрама":
Без меня Трейлер
Главный кандидат Трейлер
Как женить холостяка Дублированный TV-ролик
Маленькая Италия Трейлер
Как женить холостяка Русский трейлер
Во власти стихии Дублированный ролик о съёмках
» О съёмках
На берегу Трейлер
Во власти стихии Отрывок 2
» Отрывок
» Русский трейлер 2
Как женить холостяка Трейлер
Эскобар Русский трейлер
» Трейлер
Во власти стихии Финальный трейлер
  
Новые трейлеры:
Без меня Трейлер
Фантастические твари 2: Преступления Грин-де-Вальда О съёмках
Хищник О съёмках
Белый парень Рик Промо-ролик
Хищник Финальный трейлер
Дикая жизнь Русский тизер
Гоголь. Страшная месть Музыкальное видео
Главный кандидат Трейлер
Лукас Русский трейлер
Временные трудности Отрывок
Кин О съёмках
Мотылёк Отрывок
Багровая мята Отрывок 2
» Отрывок
Смолфут Отрывок
все трейлеры
фильмы 2018 | фильмы 2017
Новинки кино: 2018 сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2019
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Как женить холостяка:

Как женить холостяка
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Гоголь. Страшная месть: Уходит, но не прощается

Нормальным «Гоголь» не может и не хочет быть. Он хочет быть мейнстримным, увлекательным и прикольным, но понимает это по-своему. Он плевал на адекватность, оригинальность и уместность. Больше ада!

Новинки сентября: «Великий уравнитель 2», «Хищник», «Джонни Инглиш 3»
Сентябрь - традиционно один из самых спокойных месяцев, за редкими исключениями он отличается скромными сборами

Галерея: Венецианский кинофестиваль 2018
На итальянском острове Лидо в среду 29 августа картиной Дэмиена Шазелла «Человек на Луне» открылся 75-й Венецианский фестиваль

Окно в Европу 2018: от ретро до гиньоля
Победители XXVI фестиваля «Окно в Европу» действительно создают определенный «прогноз на завтра»

Не волнуйся, он далеко не уйдет: Знаменитый алкоголик
По факту ушёл он как раз довольно далеко. Но вот вместо фильма обо всём этом почему-то сняли заевшую пластинку слезоточивых историй
Ещё рецензии


Кинокадр Новинки кино 2018 фильмы 2018 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2018   фильмы 2017   фильмы 2018   Афиша кино   Лучшие фильмы 2018 2017  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

Венеция-2017, фоторепортаж . «Гоголь. Страшная месть», рецензия . «Альфа», отзыв . «Отель "Артемида"», отзыв . «Днюха!», рецензия . «Мег: Монстр глубины», отзыв . «Миссия невыполнима 6», рецензия . «Мама мия 2», рецензия . «Не волнуйся, он далеко не уйдет», отзыв . «Судная ночь. Начало», рецензия . Окно в Европу 2018, обзор . «Апгрейд», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2018 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2018 Фильмы 2017 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2017 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Гоголь. Страшная месть", "Как женить холостяка", "Альфа", "Принцесса и дракон", "Мег: Монстр глубины", "Днюха!", "Монстры на каникулах 3", "Отель «Артемида»"
Новинки кино 2018: "Великий уравнитель 2", "Тёмные отражения", "Девица", "Хищник", "Агент Джонни Инглиш 3.0", "Лондонские поля", "Игрушки для взрослых", "Профессионал", "Тайна дома с часами"

2003-2018 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   