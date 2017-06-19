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Гадкий я 3 | Трейлеры
о фильме: кадры: 9 | трейлеры: 9 | постеры | в ролях
Русский ролик о съёмках New :: 19.06.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Гадкий я 3
Оригинальное название: Despicable Me 3
Прокат в России фильма "Гадкий я 3": 29 июня 2017 года
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О фильме "Гадкий я 3":
У Грю появляется новый коллега по суперзлодейскому бизнесу в лице давно потерявшегося из виду брата-близнеца.
В оригинале роли озвучили: Стив Карелл, Кристен Уиг.
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Гадкий я 3, Despicable Me 3
Прокат в России: 29 июня 2017 года
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