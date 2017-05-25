Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил журналистам, что у ведомства нет планов по повышению стоимости прокатных удостоверений...

Как и за океаном, валовая касса у нас в третий уикенд этого лета продолжила падать, чтобы составить откровенно пресные для сезона 627 млн руб...