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Демоник | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 13.07.21


Все ролики фильма "Демоник" (2, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Демоник
Оригинальное название: Demonic
Прокат в России фильма "Демоник": 29 июля 2021 года
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» Независимое кино » Триллеры и хорроры
О фильме "Демоник":

Нил Бломкамп снял малобюджетный околокиберпанковский хоррор.

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Демоник:

Демоник
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Чёрная вдова: Сёстры по абьюзу + подкаст

Повзрослевшие члены разбитой и ненормальной семьи через драки и угрозы воссоединяются спустя много лет плюс сюжет про месть бордельных девочек своему старому сутенёру-абъюзеру

Война будущего: Провести неделю с дочей
Не столько игры тянутся к фильмам, сколько сценаристы, выросшие на этих играх, вместо нормального кино уже ничего другого писать не умеют

Без резких движений: Карбоновый след
Только на финальных титрах мы окончательно понимаем, что это на самом деле было. Содерберг снова снял фильм-объяснялку

Ледяной драйв: Форсаж на льду
Дальнобои показывают мастер-класс аварийного вождения по льду Чудского озера, после чего всех спасают

Мейр из Исттауна: Убийства нашего городка
Какая бы жесть ни происходила, тут все будут вести себя как плюшевые зайцы, а семья в любом случае будет стоять на первом месте
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Трейлеры, кадры, постеры:

Демоник, Demonic new
постеров: 1, кадров: 3
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Петровы в гриппе
постеров: 2
» Отрывок 2
» Отрывок

12 июля, понедельник
Бокс-офис США: «Чёрная вдова» собирает по минимуму
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Главный герой, Free Guy
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11 июля, воскресенье
Кинокасса России: «Черная вдова» драматически недобирает
«Чёрная вдова» была главным отложенным фильмом весны прошлого года, она же стала одним из потенциальных тяжеловесов пост-ковидного лета...
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10 июля, суббота

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Выход первого пост-ковидного экранного релиза «Марвел» «Чёрная вдова» был в прямом смысле долгожданным — 14 месяцев переносов не могли не...
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