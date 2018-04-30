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Истерия | Трейлеры
Русский трейлер New :: 30.04.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Истерия
Оригинальное название: Delirium
Прокат в России фильма "Истерия": 10 мая 2018 года
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... » Ужасы и мистика
О фильме "Истерия":
Бывший пациент клиники для душевнобольных наследует особняк после смерти родителей, в котором прошло его детство. Со временем в доме начинают происходить странные и пугающие события. В ролях: Патрисия Кларксон.
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