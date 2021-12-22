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Смерть на Ниле | Трейлеры

Трейлеры » Детектив Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер 2 New :: 22.12.21

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Все ролики фильма "Смерть на Ниле" (5, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Смерть на Ниле
Оригинальное название: Death on the Nile
Прокат в России фильма "Смерть на Ниле": 10 февраля 2022 года
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» Голливуд » Детективы
        ... » Экранизации
О фильме "Смерть на Ниле":

Кеннет Брана после «Восточного экспресса» решил снять ещё один фильм про Эркюля Пуаро.

В ролях: Галь Гадот, Арми Хаммер и разумеется сам Кеннет Брана.

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Смерть на Ниле:

Смерть на Ниле
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Ведьмак: 2 сезон. Гори, гори

Из Кэвилла получился замечательный Геральт. Кажется, он стал ещё аутентичнее. Кэвилл — последний бастион этого сериала, и конечно, фанаты будут смотреть дальше, даже проклиная всё, пока не испортился образ Геральта

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Лане Вачовски плевать. Заставив нас всех сходить на это дурацкое кино, она сказала то, что хотела

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Охотники за привидениями: наследники: За дедов
Фильм, столь же хороший, сколько ненужный. Это результат стечения грустных обстоятельств и вывод из не менее грустных ошибок
Ещё рецензии

Обновления
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21 декабря, вторник

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20 декабря, понедельник
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От нового «Человек-паука» ждали рекордов, но уже в пятницу стало понятно, что просто рекордами дело не ограничится...

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Новый «Человек-паук», рецензия + подкаст . «Матрица: Воскрешение», рецензия + подкаст . «Ведьмак», 2 сезон, рецензия . «Дом Гуччи», отзыв . «Спенсер», отзыв . «Король Ричард», отзыв . «Охотники за привидениями», рецензия . «Энканто», отзыв . «Французский вестник», отзыв . «Прошлой ночью в Сохо», отзыв . Сериал «Основание», отзыв . «Аркейн», отзыв + подкаст .
 
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