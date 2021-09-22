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Дорогой Эван Хансен | Трейлеры

Трейлеры » Мюзикл Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках 2 New :: 22.09.21

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Все ролики фильма "Дорогой Эван Хансен" (6, из них 3 новых)

 
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Название фильма: Дорогой Эван Хансен
Оригинальное название: Dear Evan Hansen
Прокат в России фильма "Дорогой Эван Хансен": 11 ноября 2021 года
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О фильме "Дорогой Эван Хансен":

Бен Платт («Политик»), Эми Адамс, Джулианна Мур в экранизации бродвейского мюзикла о фрустрированном старшеклеснике и его воображаемых друзьях. Режиссёр: Стивен Чбоски («Хорошо быть тихоней»).

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Дорогой Эван Хансен:

Дорогой Эван Хансен
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 8
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Дюна: Мессии Дюны + подкаст

Обилие почти не описанного в книге Каладана и разнообразных построений на плацу - чисто вильнёвская тема, он даже на пустынной Дюне умудрился сумрачного туману напустить, смонтировав всё максимально неспешно

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Сезон поделили на две неравные части — проходняк начала и сдвоенный финал. Начала никто не помнит, а в серьёзность концовки никто не верит
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