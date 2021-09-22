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Дорогой Эван Хансен | Трейлеры
о фильме: кадры: 8 | трейлеры: 6 | постеры | в ролях
О съёмках 2 New :: 22.09.21
Название фильма: Дорогой Эван Хансен
Оригинальное название: Dear Evan Hansen
Прокат в России фильма "Дорогой Эван Хансен": 11 ноября 2021 года
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О фильме "Дорогой Эван Хансен":
Бен Платт («Политик»), Эми Адамс, Джулианна Мур в экранизации бродвейского мюзикла о фрустрированном старшеклеснике и его воображаемых друзьях. Режиссёр: Стивен Чбоски («Хорошо быть тихоней»).
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