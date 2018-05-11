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Дэдпул 2 | Трейлеры
Промо-ролик с титрами New :: 11.05.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Дэдпул 2
Оригинальное название: Deadpool 2
Прокат в России фильма "Дэдпул 2": 17 мая 2018 года
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О фильме "Дэдпул 2":
Продолжение приключений циничного и почти бессмертного антигероя Дэдпула.
В главной роли: Райан Рейнольдс. В роли дежурного злодея Кейбла — Джош Бролин.
Режиссёр: Дэвид Литч («Джон Уик»).
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