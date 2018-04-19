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Дэдпул 2 | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Люди-Икс

Финальный дублированный трейлер New :: 19.04.18 ссылка на ролик

Размещение: YouTube


Все ролики фильма "Дэдпул 2" (12, из них 2 новых)
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Название фильма: Дэдпул 2
Оригинальное название: Deadpool 2
Прокат в России фильма "Дэдпул 2": 17 мая 2018 года
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» Блокбастеры » Кинокомиксы
» Голливуд » Комедии » Для взрослых
        ... » Чёрные комедии
» Франчайзы » Люди Икс
О фильме "Дэдпул 2":

Продолжение приключений циничного и почти бессмертного антигероя Дэдпула.

В главной роли: Райан Рейнольдс. В роли дежурного злодея Кейбла — Джош Бролин.

Режиссёр: Дэвид Литч («Джон Уик»).

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Дэдпул 2:

Дэдпул 2
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 9
трейлеры: 12

Рецензии и обзоры

Тренер: Дорвался

Козловскому не должно быть стыдно за такое кино. Оно открытое, искреннее и приятное, чем подкупает. Но когда в свой первый фильм режиссёр вкладывает столько всего, то в следующие часто не вкладывается совсем

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Тихое место: Страна немых
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