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Дэдпул 2 | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Люди-Икс

Русский трейлер New :: 22.03.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Дэдпул 2
Оригинальное название: Deadpool 2
Прокат в России фильма "Дэдпул 2": 17 мая 2018 года
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» Блокбастеры » Кинокомиксы
» Голливуд » Комедии » Для взрослых
        ... » Чёрные комедии
» Франчайзы » Люди Икс
О фильме "Дэдпул 2":

Продолжение приключений циничного и почти бессмертного антигероя Дэдпула.

В главной роли: Райан Рейнольдс. В роли дежурного злодея Кейбла — Джош Бролин.

Режиссёр: Дэвид Литч («Джон Уик»).

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Дэдпул 2:

Дэдпул 2
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 9
трейлеры: 9

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