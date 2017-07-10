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Тёмная башня | Трейлеры
Русский трейлер 2 New :: 10.07.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Тёмная башня
Оригинальное название: Dark Tower
Прокат в России фильма "Тёмная башня": 3 августа 2017 года
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О фильме "Тёмная башня":
Вольная экранизация серии романов Стивена Кинга о Стрелке, который идёт к таинственной Тёмной башне, которая должна спасти его умирающий мир.
В ролях: Идрис Эльба, Мэттью Макконахи.
Режиссёр: Николай Арсель.
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