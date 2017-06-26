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Тёмная башня | Трейлеры

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках New :: 26.06.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Тёмная башня
Оригинальное название: Dark Tower
Прокат в России фильма "Тёмная башня": 3 августа 2017 года
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» Блокбастеры » Приключения
        ... » Фэнтэзи
        ... » Эпики
» Голливуд » Экранизации
О фильме "Тёмная башня":

Вольная экранизация серии романов Стивена Кинга о Стрелке, который идёт к таинственной Тёмной башне, которая должна спасти его умирающий мир.

В ролях: Идрис Эльба, Мэттью Макконахи.

Режиссёр: Николай Арсель.

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Тёмная башня:

Тёмная башня
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 15
трейлеры: 7

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