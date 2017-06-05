|
Тёмная башня | Трейлеры
TV-ролик New :: 05.06.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Тёмная башня
Оригинальное название: Dark Tower
Прокат в России фильма "Тёмная башня": 3 августа 2017 года
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
... » Фэнтэзи
... » Эпики
» Голливуд » Экранизации
О фильме "Тёмная башня":
Вольная экранизация серии романов Стивена Кинга о Стрелке, который идёт к таинственной Тёмной башне, которая должна спасти его умирающий мир.
В ролях: Идрис Эльба, Мэттью Макконахи.
Режиссёр: Николай Арсель.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Тёмная башня:
20 главных сериалов лета: «Игра престолов», «Проповедник», «Каслвания», «Защитники»
Чудо-женщина: Строя глазки
Нелюбовь: Когда настанет конец
Спасатели Малибу: Купание красного гидрика
Одарённая: Подумайте о ребёнке
Жанр: нипаканону
Прокат в России: 3 августа 2017 года
» TV-ролик
4 июня, воскресенье
Второй кинокомикс этого лета оказался вторым же его релизом, в полной мере оправдавшим кассовые ожидания...
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
» Трейлер
3 июня, суббота
Телеканал Showtime заказал производство восьмичасового мини-сериала «Побег в Даннеморе», главные роли в котором исполнят: Бенисио дель Торо...
Том Круз раскрыл подзаголовок сиквела «Лучшего стрелка». Официально фильм называется: «Лучший стрелок: Мэверик»...
Фёдор Бондарчук берётся за продолжение фантастической картины «Притяжение», вышедшей в отечественный прокат в январе этого года и собравший на сегодня свыше одного...
Вигго Мортенсен договаривается об участии в фильме Питера Фаррелли «Зелёная книга»...
Мумия, Mummy
Прокат в России: 8 июня 2017 года
» Отрывок
2 июня, пятница
Сервис Netflix закрыл сериал «Восьмое чувство» сестёр Ланы и Лилли Вачовски...
|
|
|
|
|
Каннский кинофестиваль, фоторепортаж Главные сериалы лета, анонс «Пираты Карибского моря 5», рецензия Новый «Твин Пикс», отзыв «Меч короля Артура», рецензия «Нелюбовь», рецензия «Одарённая», отзыв «Чужой: Завет», рецензия «Чудо-женщина», рецензия «Спасатели Малибу», отзыв «Восьмое чувство», 2 сезон, отзыв