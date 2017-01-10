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Тёмная ночь | Трейлеры

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Трейлер New :: 10.01.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Тёмная ночь
Оригинальное название: Dark Night
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» Независимое кино » Драмы
О фильме "Тёмная ночь":

Жизненные пути шести героев пересекаются после массовой резни в кинотеатре. Фильм вдохновлён событиями, произошедшими на трагично известном сеансе «Тёмного рыцаря 2», когда стрелок, переодетый в Джокера, застрелил 12 и ранил около 70 человек.

Автор сценария и режиссёр: Тим Саттон.

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Тёмная ночь:

Тёмная ночь
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 1

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