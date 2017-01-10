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Тёмная ночь | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры | постеры: 2 | в ролях
Трейлер New :: 10.01.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Тёмная ночь
Оригинальное название: Dark Night
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О фильме "Тёмная ночь":
Жизненные пути шести героев пересекаются после массовой резни в кинотеатре. Фильм вдохновлён событиями, произошедшими на трагично известном сеансе «Тёмного рыцаря 2», когда стрелок, переодетый в Джокера, застрелил 12 и ранил около 70 человек.
Автор сценария и режиссёр: Тим Саттон.
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