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Название фильма: Тёмная ночь

Оригинальное название: Dark Night

О фильме "Тёмная ночь":

Жизненные пути шести героев пересекаются после массовой резни в кинотеатре. Фильм вдохновлён событиями, произошедшими на трагично известном сеансе «Тёмного рыцаря 2», когда стрелок, переодетый в Джокера, застрелил 12 и ранил около 70 человек.

Автор сценария и режиссёр: Тим Саттон.