Скарлетт Йоханссон присоединится к актёрскому сатирической комедии Тайки Вайтити «Кролик Джоджо», в которой Вайтити исполнит одну из ключевых ролей — воображаемого...

Роберт Дауни-младший, исполнитель главной роли в фильме «Путешествие доктора Дулиттла», опубликовал в своём Твиттере фотографию со звёздным составом будущей картины...

Том Холландер сыграет главную роль и спродюсирует сериал «Горбун из Нотр-Дама» — новую экранизацию классического произведения Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери»...

Педро Паскаль, известный зрителю по ролям в сериалах «Игра престолов», «Родина» и «Нарко», сыграет одну из ключевых ролей в блокбастере Пэтти Дженкинс «Чудо-женщина 2»...