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Тёмные отражения | Трейлеры
о фильме: кадры: 7 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 30.03.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Тёмные отражения
Оригинальное название: Darkest Minds
Прокат в России фильма "Тёмные отражения": 3 августа 2018 года
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... » Фантастика
О фильме "Тёмные отражения":
Очередное продолжение успеха сериала «Очень странные дела», возродившего спрос на детскую фантастику. У двух процентов детей, выживших после неизвестной эпидемии, обнаруживаются суперспособности. Правительство боится их и содержит в спецлагерях, но они сбегают и начинают борьбу за контроль над своим будущим. В ролях: Мэнди Мур, Гвендолин Кристи.
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