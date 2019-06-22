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Тьма | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [3]

2 сезон, тизер New :: 22.06.19

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Все ролики сериала "Тьма" (6, из них 3 новых)

 
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Название сериала: Тьма
Оригинальное название: Dark
Планы выпуска: 2017 год
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» Сериалы » Фантастические
О сериале "Тьма":

Немецкий фантастический сериал, купленный «Нетфликсом», про то, как маленьком городке пропадают дети и начинаются странные дела. Режиссёр: Баран бо Одар.

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Тьма:

Тьма
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 31
трейлеры: 6

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Если авторы хотели показать, насколько невротизировано современное западное общество, им это удалось

Дитя робота: Девочка и смерть
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Сериал только к концу сезона выходит на знакомый нам уровень накала хитрых планов, а главные герои перестают мямлить

Люди в чёрном: Интернэшнл: Ненавижу Париж
Кино превращается просто в последовательность скетчей разной степени забавности и притянутости за уши
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20 июня, четверг

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