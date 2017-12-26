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Тьма | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 26.12.17 ссылка на ролик

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Все ролики сериала "Тьма" (3, из них 3 новых)

 
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Название сериала: Тьма
Оригинальное название: Dark
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» Сериалы » Фантастические
О сериале "Тьма":

Немецкий фантастический сериал, купленный «Нетфликсом», про то, как маленьком городке пропадают дети и начинаются странные дела. Режиссёр: Баран бо Одар.

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Тьма:

Тьма
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 31
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Тьма: Кино и немцы

Любим мы этот фильм за прекрасные детские роли, которые вообще нынче внезапно спасают кинематограф от инфракрасной смерти, и за вставной клок-панк, и за бесконечный дождь а-ля датские сериалы

Джуманджи 2: Зов джунглей: Программа минимум
В конечном счёте, всё это достаточно функционально собрано, чтобы не было мучительно больно

Яркость: Тренировочный фильм
По большому счёту кино неплохое, а местами даже хорошее. У него есть стержень — это Смит и Эджертон

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